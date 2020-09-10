Fahrettin Altun'dan Macron'a De Gaulle ve Napolyon göndermesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabı üzerinden Macron'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına ilişkin bir Türkçe ve İngilizce paylaşımlarda bulundu.

Macron'a De Gaulle ve Napolyon göndermesi yapan Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron’u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO’nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya’da teröristleri silahlandırıp, NATO’nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?

