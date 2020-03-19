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  3. Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından, koronavirüsle mücadelede alınan kararlarla ilgili açıklamada bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından açıklamada bulundu. Koronavirüsle mücadelede yeni önlemleri hızlı, gereklilik esasına uygun ve dinamik bir şekilde almaya devam ettiklerini ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"İnşallah bugün de atmış olduğumuz adımlar virüs etkisinin asgari düzeyde kalmasına katkı sağlayacaktır."

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