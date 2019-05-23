Fahrettin Altun yaptığı paylaşım ile Aktif Emre'yi andı

Entelektüel kişiliği, ilkelerinde tavizsiz, popülizmden ve gündelik tartışmalardan uzak yapısıyla basın-yayın çevrelerinde saygın bir yere sahip olan Akif Emre, vefatının ikinci yılında anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından Akif Emre ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Akif Emre'nin ölümünün ardından iki yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Emre'yi andı.

Twitter hesabından Akif Emre'nin fotoğrafının yer aldığı bir gönderi paylaşan Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ÖZGÜVEN SAHİBİ BİR MÜSLÜMAN'DI"

"Merhum Akif Emre’yi vefatının ikinci yılında rahmetle anıyorum. Değerli bir entelektüeldi. Özgüven sahibi bir Müslüman'dı. Güzel insandı. İyi adamdı. Mekanı cennet olsun."