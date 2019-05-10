Fahrettin Altun: S-400 satın alma işlemi tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "S-400 satın alma işlemi tamamlandı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Julian Röpcke'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağı yönündeki ifadelerine, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı." şeklinde yanıt verdi.
Altun, Alman gazeteci Julian Röpcke'nin Twitter üzerinden yaptığı "Diplomatik kaynakların Bild'e söylediğine göre, Erdoğan Rusya'dan S-400 satın almayacak." ifadelerine cevap verdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Altun, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı." ifadelerini kullandı.
(AA)