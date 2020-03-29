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Başkan Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi

Başkan Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın Granada'da okunan ezanı cep telefonundan dinlerken çekilen görüntülerini paylaştı.

 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.


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