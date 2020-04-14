Fahrettin Altun ile ilgili iddialara komşusu sanatçı Şükriye Tutkun'dan yanıt

Sanatçı Şükriye Tutkun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin komşusu olarak açıklamalarda bulundu.

2001 yılından beri o bölgede yaşadığını ifade eden Tutkun, İddialara konu olan bölgeyi önceden tinercilerin mesken tuttuğunu söyledi. Tutkun, “Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk bir villa koymuşlar fotoğraflarda yalı koymuşlar ama oturduğu yer 50 metre kare bir yer” ifadelerini kullandı. Mahalle sakinlerinden Yudum Yontan ise Altun’un villada oturduğu iddialarının yalan olduğunu ve tinercilerin mesken tuttuğu yerin ıslah ettirilmesiyle balici ve tinercilerin artık gelmemesinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Fahrettin Altun ile ilgili iddialara mahalle sakin sanatçı Şükriye Tutkun'dan yanıt

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında sosyal medyada iddialarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı:



Cumhuriyet Gazetesi’nin 14 Nisan 2020 tarihli sayısında yayınlanan 1.ve 11. sayfalarda yer alan; “Boğazda Kaçak Var” başlıklı ve Hazal OCAK imzalı haber Müşavirliğimizce incelenmiştir.

Haberi oluşturan bilgilerin gerçeği tam olarak yansıtmadığı, kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek nitelikte olduğu, muhatap durumundaki Kurumumuzdan herhangi bir görüş alınmadan kaleme alındığı görülmüş ve aşağıdaki açıklamayı yapma lüzumu doğmuştur.

İlgi haberde, İstanbul iline bağlı Üsküdar ilçesi Kuzguncuk Mahallesinde yer alan 241,07 m2 sahalı arsanın İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun’a tarafımızca kiralandığı ve üzerinde izinsiz yapılaşmaların bulunduğundan mütevellit İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilgili yapıların yıkıldığı yer almıştır.

Söz konusu arsa, 2018 ve 2019 yıllarında herkesin katılabileceği açık ihale usulüyle kiralamaya açılmış ancak talipli olmadığı için tekraren ihalesi yapılmıştır. Söz konusu ihale, 08.04.2020 tarihinde gerçekleşmiş ve en yüksek teklifi veren yüklenici arsayı kiralamaya hak kazanmıştır. Bu sürecin neticesinde yasal süreler dâhilinde 13.04.2020 tarihinde, yani haberinizin yayınlandığı günden bir gün önce kiralama sözleşmesi yapılmış ve arsa yükleniciye teslim edilmiştir. Bu ihalenin sonucunda, Vakıf akarı (gelir getirici mülk) niteliğindeki arazi en yüksek bedelle kiralanmıştır. Bilindiği üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü gelirlerini kiralama, işletme ve iştiraklerinden elde eden ve Hazine desteği almayan, özel bütçeli bir kurumdur.

Buna ek olarak haberde öne sürüldüğü gibi bahse konu arazide yasa dışı bir yapılaşmanın söz konusu olmadığını da belirtmek isteriz.

Konunun tarafı olduğumuz halde Kurumumuza konuyla ilgili bir soru yöneltilmemiş, haber oluşturulurken gerçekle bağdaşmayan iddialara yer verilmiştir.

Haber nedeniyle diğer hukuki yollara başvuru hakkımız saklıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.