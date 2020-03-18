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  3. Fahrettin Altun: CİMER'e 15 bin kişi başvurdu

Fahrettin Altun: CİMER'e 15 bin kişi başvurdu

Fahrettin Altun: CİMER'e 15 bin kişi başvurdu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında 15 bin kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğunu açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır" dedi. Altun, paylaşımında ayrıca salgınla gönüllü mücadele etmek isteyen bazı vatandaşların mesajlarına yer verdi.

DHA


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