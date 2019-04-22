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  3. Fahrettin Altun: Devletimiz PKK terör örgütünden hesap soracaktır

Fahrettin Altun: Devletimiz PKK terör örgütünden hesap soracaktır

Fahrettin Altun: Devletimiz PKK terör örgütünden hesap soracaktır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Hakkari şehitleriyle ilgili bir mesaj yayımladı. Altun, "Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada dört askerin şehit olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Şehitlerin bugün toprağa verildiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Erhan Çiyapul 22 yaşındaydı, Murat Şahin 25 yaşındaydı, Yener Kırıkcı 26 yaşındaydı, Şevket Çetin 27 yaşındaydı. Unutmayacağız. Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır. Devlet ebed müddet."

AA

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