Fadıl Akgündüz'ün nitelikli dolandırıcılık davası

Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 18. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut katıldı. Çok sayıda müşteki ve taraf avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada gelen evrakın okunmasının ardından, müştekilerin kimlik tespiti yapıldı. Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, bu davanın sanıklarından şikayetçi 3 ayrı müştekinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iki ayrı iddianamenin, bu dava ile birleştirilmesi talebiyle gönderildiği ve mahkemece bu dava dosyası ile birleştirildiğini açıkladı.

Sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut da birleşen dava yönünden yaptıkları savunmada, önceki beyanları tekrar ettiklerini söyledi. Duruşmada daha sonra kürsüye çağrılan 30 müşteki tek tek dinlenildi. Müştekiler, başta Mehmet Fadıl Akgündüz olmak üzere tüm sanıklardan şikayetçi olduklarını, yatırdıkları para miktarını ve ne kadar zarara uğradıklarını belirterek, sanık Akgündüz'ün tutuklanmasını talep etti. Müştekilerin bir kısmı ifadelerinde, sanık Akgündüz'ün dini duyguları istismar ettiğini ve sanığın ayrıca o dönem tanınmış din adamı, siyasetçi, futbolcu ve bürokratlarla beraber gözükerek kendilerini kandırdığını savundu. Müştekilerden Recep Türker ise Caprice Gold'dan 2012 yılında 22-23 tane devre mülk aldığını, toplamda 1 milyon avro civarında para ve değerinde mal verdiğini söyleyerek, tapularını ve 200 bin lira civarında kira bedeli aldığını ancak geri kalan kısmının ödenmediğini bildirdi. Sanık Akgündüz'ün Resulullah soyundan geldiğini söylediğini, kendisinin de buna güvenerek hareket ettiğini iddia eden Türker, ''Dolandırılacağımız aklımıza gelmezdi. Şikayetçiyim.'' dedi.

Duruşmada söz alan bir kısım müştekilerin avukatı Yaşar Metehanoğlu da yaptığı araştırmalara 28 bin 130 müştekinin bulunduğunu ve sanığın Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne sahte adres bildirdiğini savunarak, ''Yine tahliye sonrası bu işin sorumlusu olarak Cumhurbaşkanını gösterip ona hakaretlerde bulunmuştur. Yine alım-satım işlemlerinde şeyhleri, dervişleri, futbolcuları reklam kampanyasında kullanmıştır. Yapmış olduğu projenin bir kısmı kamu arazisine de tecavüz etmektedir.'' ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sonraki celse dinlenilecek olan müştekilerinden İstanbul'da ikamet edenler hakkında davetiye çıkarılmasına, İstanbul dışında oturanlar hakkında ise en yakın mahkemeye talimat yazılmasına karar verdi. Bu celse ifadesi alınan müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne hükmeden heyet, sanık Akgündüz'ün tutuklanması talebinin dosyada herhangi bir yeni durum ortaya çıkmadığı gerekçesiyle reddini kararlaştırdı. Heyet, istenen evrakın dönüşünün de beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor. Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Bu iddianamenin haricinde, aynı sanıklar ve aynı eylem yönünden hazırlanan birden fazla iddianamenin davanın görüldüğü sırada birleştirilmesine karar verilmişti.

(AA)