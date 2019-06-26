EYT son dakika bugün haberleri: 26 Haziran EYT ile ilgili yeni gelişme var mı?

EYT son dakika bugün haberleri Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. 26 Haziran EYT ile ilgili yeni gelişme var mı? internette yoğun olarak aratılıyor. Emekli olma şartlarından biri olan yaş şartını yerine getirmeden emekli olmak isteyen kişiler erken emeklilik ile ilgili bir açıklama olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Konu ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. 26 Haziran EYT ile ilgili yeni gelişme var mı? diye merak edenler için EYT son dakika bugün haberleri...

EYT SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

30 Mayıs tarihinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, HAK-İŞ Konfederasyonunun Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen "İstanbul Temsilciler Toplantısı'na" katıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda görüşleri sorulan Yıldırım, şunları söyledi:

"EYT konusunu takip eden arkadaşlarla bir araya geldim. Onlarla uzun uzadıya bu işi konuştum. Onların ağzından 'bu sorun nedir, nasıl çözüm bulunmalı?' onları dinledim. Kendi görüşlerimi de onlarla paylaştım. Onlar da görüşlerini benimle paylaştı. Biz bu şekilde, görüş alışverişine devam edeceğiz. Her halde söylediğim bir anlam ifade ediyor. Görüşeceğiz, konuşacağız, makul çözümleri birlikte üreteceğiz. Ülke hepimizin. Ne çalışanlarımızın hakkı, hukuku göz ardı edilecek ne ülkenin imkanları."

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı katıldığı bir televizyon programında, "EYT, 3600 ek gösterge gibi konuları CHP, İYİ Parti, HDP istismar etti. Belediye seçimleriyle bu sorunlar çözülecekmiş gibi gösterdiler. Bu sorunların çözümü için bizim yaptığımız teklifler var. Bunların çözümü aşama aşama, zamanla olacaktır zaten" açıklamalarında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR AÇIKLAMASI



Başkan Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tartışmaları gündeme getiren milletvekillerine yanıt verirken özetle şu değerlendirmeleri yaptı:



"Muhalefet bu konuyu sürekli gündemde tutsa da bizim gündemimizde yok. Aksi halde sistemimizi çökertiriz. Biz seçim alacağız diye, popülist politika yapmayacağız. Dünyanın süper ülkesi değiliz. Seçimi alacağız diye millete olmadık sözler veremeyiz. Ama ileride uygun bir zemin bulunursa, böyle kamuoyunda tartışıldığı şekliyle değil de sosyal güvenlikteki dengeleri bozmayacak şekilde bir çalışma yapılabilir."

EYT NEDİR?



1998'da işe giren bir işçinin 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken, birkaç yıl sonra çıkarılan bir yasa ile emekliliğinin 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmesi olarak aktarılıyor.



YAŞ ŞARTI KAÇA ÇIKARILDI?



Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı 7000'e yükseltildi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde de 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi. Benzer yaş sınırı Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamındakiler için de getirildi.