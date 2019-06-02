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02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 02:43

Eylem hazırlığındaki 20 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığındaki 20 DEAŞ'lı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ adına Türkiye’de eylem planlayan Suriye uyruklu F.H. ve M.H., Adana’da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Soner KAN 

Örgütün ‘bomba ve ağır silahlar mühimmat sorumlusu’ oldukları tespit edilen F.H. ve M.H.’nin, Suriye ve Irak’ta ağır kayıplar veren terör örgütü tarafından bizzat görevlendirilip, Türkiye’ye yasadışı yollarla girdikleri ve sansasyonel eylemlere hazırlandıkları öne sürüldü. Her iki zanlı da tutuklanırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ operasyonunda silahlarıyla birlikte birçok ilde 18 kişinin daha yakalandığını söyledi.

 

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