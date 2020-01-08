Eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lılar yakalandı

İzmir Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, dün DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Tire İlçesi’nde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda örgütle irtibatta olan ve çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edilen 5’i Suriyeli, 2’si de Türk olan 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

7 DEAŞ’LIYA SINIR DIŞI

Bu arada terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 20 şüpheliden 7’sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılarının, savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi. İstihbarat ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle 31 Aralık 2019’da İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen 19 adrese eşzamanlı operasyon düzenlenmiş, DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 20 zanlı gözaltına alınmıştı.