'Evlat nöbeti'ndeki babadan kan donduran sözler!

Star gazetesinin özel haberine göre, Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 16’ya yükseldi. Hacire Akar, oğlu HDP’liler tarafından 21 Ağustos’ta dağa kaçırılınca,oturma eylemi yaparak evladına kavuşmuştu. Kaçırılan evlatlarını geri isteyen diğer ailelere de HDP önündeki eylemlerine destek çığ gibi büyüyor. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kaçırılan annelere çağrıda bulunmuştu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül Salı günü HDP önünde oturma eylemine başladı. Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos’tan beri haber alamadıkları oğulları Süleyman (18), Remziye Akkoyun 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad (14), Rauf- Ayşegül Biçer çifti ise 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için oturma eylemi başlattı. 4 Eylül Çarşamba akşamı da Celil- Hadiye Begdaş çifti, 5 Mayıs 2019’dan bu yana kayıp olan oğulları Yusuf (16) için oturma eylemine katıldı.

DESTEK VERDİLER

Çocukları PKK tarafından kaçırılan polis ve askerlerin aileleri de, Malatya, Gaziantep, Mersin ve Mardin’den yola çıkıp kente geldi. Gaziantep’ten gelen Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevini yapmak için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğulları Müslüm (24) için oturma eylemine başladı.

DEVLETTEN İSTEYİN

Star’a konuşan anne Songül Altıntaş, “Dört yıldır perişan olduk. Bize söz verdiler, videolar gönderdiler, teselli olduk ama sonuç yok. Seçimlerden önce bizi çağırıyorlar seçim bitince yine kandırıyorlar telefonlara dahi bakmıyorlar. Bize gidin devlete söyleyin devlet bizimle anlaşma yapsın diyorlar. Bana çocuğun bizim elimizde ama devletten isteyin diyorlar. Burada oturuyoruz diye HDP’liler bize ‘oturun oturun satılmışlar’ diye laf atıyor. Asıl satılmış olanlar onlar. Biz ülkemizdeyiz. Oğlum gelinceye kadar buradan kalkmayacağım. Böyle bir şey olabilir mi. çocuğumuzu istiyoruz diye bizi suçlu ilan ediyorlar. Oğlumu onlar için doğurmadım. Oğlumu almadan asla buradan ayrılmayacağım. PKK oğlumu versin Müslümümü getirsinler bir dakika burada beklemem. HDP ile PKK bir olduğu için ben HDP’nin önündeyim” dedi. Baba Şevket Altıntaş 2 Ekim 2015 te usta birliğine teslim olmak üzere giderken Tunceli Pülümür’de arkadaşı Adil Kavaklı ile birlikte kaçırılan oğlunun bir an önce bırakılmasını beklediklerini söylüyor.

PKK’NIN MERKEZİ HDP

Mardin’in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeymus Kaya çifti de İstanbul’da görevliyken Muş’ta kardeşinin düğününe katılıp konvoyla Derik’e dönerken Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları polis memuru Vedat Kaya (28) için oturma eylemi yapıyor. Oğlunun beş yıldır rehin tutulduğunu anlatan Şehmus Kaya; “kaçırıldıktan üç ay sonra bir videosunu gönderdiler o günden beri bir daha haber alamadık. 24 Temmuz 2015’te kaçırıldı. Üç günlük izne gelirken pusuya yatırıldı. Yatamıyorum oğluma işkence mi yapıyorlar diye düşünüyorum. Bunların merkezi burasıdır (HDP) o yüzden buradayım. İçim dolu konuşamıyorum” ifadelerini kullandı.

14 YAŞINDA KAÇIRDILAR

Kızı Mekkiye nin YPG’de olduğunu belirten Hüsniye Kaya, “Kızım14 yaşında götürüldü. Hiç bir haber alamadım, lise ikiye gidecekti. Okula bir ay kala götürdüler. Okumasını istiyordum. En küçük çocuğumdu. Ona kıyamıyordum ama alıp götürdüler. Bursa, İstanbul ve Antalya’da aradık onu ama meğer yurtdışına götürmüşler. Bir gün tanımadığım bir adam bana ‘sen Mekkiye’nin anası mısın’ dedi ‘evet tanıyor musun nerde’ diye sordum bana kızımın Suriye’de YPG’nin elinde olduğunu söyledi” dedi.

PKK’YA KAYNAK GÖRÜYORLAR

16 yaşındaki oğlu Yusuf’un Mayıs 2019’da zorla kaçırılarak PKK’ya teslim edildiğini anlatan Celil Bektaş, “Ben eskiden bu partinin mahalle komisyon başkanıydım, bunların gerçek yüzünü görünce bıraktım. Onlardan uzaklaştım. Çünkü bizim gibi fakir Kürtleri PKK için asker kaynağı olarak görüyorlar. Oğlum o zaman dört yaşındaydı. Bu güne kadar onların hiç bir ortamına götürmedim ama oğlumu Amed Spor üzerinden kandırdılar” dedi. Oğlunu bulmak için komşuları ile akrabalarından altın ve döviz borç aldığını anlatan Bektaş, “Ramazan ayından hemen önceydi oğlun Amed Spor Direniş grubu hazar gölüne gitmiş arkadaşları ile dediler. Akşama gelecek dediler. Akşam gelmeyince HDP’ye gittim. Oğlumun orada olduğunu gördüm. Bağırdım orada kavga ettik kapıdaki görevliler gelip bizi ayırdılar. Orada 7-8 çocuk daha vardı arka kapıdan çıkartıp gelin arabası gibi süslenmiş bir minibüse bindirdiler. Önünde de iki tane araba gelin konvoyu süsü verilerek kaçırdılar. Ben onları çok iyi tanıyorum” şeklinde konuştu.

OĞLUMU PAZARLIK KONUSU YAPMAK iSTiYORLAR

10 ay önce oğlu kaçırılan Ayşegül Biçer HDP’lilerle yaptığı görüşmeyi anlattı. “HDP’den oğlum Mustafa’yı geri getirmesini istedim” diyen Bicer, “ancak bana ‘önce devlet bizim hapisteki yaşlı ve hasta tutuklularımızı serbest bıraksın’ dediler. Çocuğumu pazarlık konusu yapmak istiyorlar. Herkesi destek olmaya davet ediyorum. Çocuğum karıncayı incitmezdi. Yaşayan bir ölüden farkımız yok” dedi. Baba Rauf Biçer ise, “normalde dindar bir çocuk ama son zamanlarda HDP binasına gidip geldikten sonda söylemleri değişmeye başlamıştı. Zerdüştlükten filan bahsetmeye başladı” dedi.

ANNE KAÇMAK iSTiYORUM DEDi

Oğlunun PKK tarafından kaçırılarak Irak’a götürüldüğünü belirten Remziye Akkoyun ise; “dört sene sonra Irak’ta olduğunu öğrendim. Bir yıl önce ‘ana gelmek istiyorum ama küçük olduğum için kaçamıyorum Irak’a gelirseniz sizinle gelirim’ dedi. Ancak sonra bir daha haber alamadım. Babası üç kere Irak’a gitti ulaşamadı. HDP’ye gittim bana ‘devlet oğlunuzu getirsin’ dediler. HDP diğer oğluma baskı yapıp annene söyle ‘buraya kapımıza gelmesin’ demişler” şeklinde konuştu.

(Star)