Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,009
  • 6,5662
  • 304.348
  • 119862
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Evlat nöbetinde 6. kavuşma

Evlat nöbetinde 6. kavuşma

Evlat nöbetinde 6. kavuşma

Evlat nöbetinde bir kavuşma daha... Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, 6. buluşma da gerçekleşti

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu. 

Erzurum'un Tekman ilçesinden gelerek 6 Şubat'ta oturma eylemine katılan Eşrefoğlu çifti, 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Hüseyin ile buluşturuldu.

Müjdeli haberi alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğulları Hüseyin'e kavuşan Eşrefoğlu çifti, 5 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı.

 


Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının tüm gelişmeleri...
Photoshop'lu kolu alay konusu oldu! Akalın'dan açıklama geldi
Tolga Sarıtaş inzivaya çekildi
Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı'na olay gönderme!
Serdar Ortaç'ın yeni aşkı ortaya çıktı!
<p>Rusya’nın başkenti Moskova’da bir kişi sabah saatinde işe gitmek için binmesi gereken metro yerin

Yanlış Metroya Binen Yolcu Dışarı Atladı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türkiye'nin siber kalesi açıldı

Saç teli kalınlığında yerli sensör üretiyorlar