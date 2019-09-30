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Evlat nöbetinde 49. anne

Evlat nöbetinde 49. anne

HDP önündeki eylemde aile sayısı 49’a yükseldi. Şanlıurfa’dan katılan anne Sıddıka Tatlı, “3 ayı kalmıştı okulun bitmesine. Gitti, gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz” dedi.  

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde yaşayan Sıddıka Tatlı, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2014’te kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz Tatlı (27) için oturma eylemine katıldı. Sıddıka Tatlı ile eylemdeki aile sayısı, 49’a çıktı. 

NE OLUR BENİ ARASIN 

Okulunun bitmesine 3 ay kala kaybolan oğlu Aziz’in sesini duymak ve yaşadığını bilmek istediğini söyleyen Sıdıka Tatlı, “Oğlum için geldim. 5 yıldır kayıp, nerede olduğunu bilmiyoruz. Ölü müdür, sağ mıdır; bilmiyoruz. Artuklu Üniversitesi’nde okuyordu, son senesiydi, 3 ayı kalmıştı okulun bitmesine. Gitti, gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Eğer yaşıyorsa Allah rızası için bize telefon açsınlar, sesini duyayım onun” dedi. 

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