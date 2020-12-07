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07 Aralık 2020 Pazartesi 03:25 | Son Güncelleme:

Evlat nöbeti tutan aileyi diri diri yakmaya kalktılar

Evlat nöbeti tutan aileyi diri diri yakmaya kalktılar

Teröristler, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Ayşegül-Rauf Biçer çiftinin evini gece yarısı kundaklamaya kalkıştı. Biçer, “Benim size yetecek kadar yüreğim var” dedi.

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan Ayşegül-Rauf Biçer çifti, terör örgütü PKK mensupları tarafından gece yarısı diri diri yakılmaya çalışıldı. Evde koku gelmesi üzerine yaptıkları kontrolde perdenin alev aldığını gördüğünü belirten Ayşegül Biçer, PKK ve HDP’ye ateş püskürerek, “Yeter artık, 6-7 defadır adamlar ciddi ciddi bizi tehdit etmeye başladı. Buradan diyorum ki havlamayın, adamsanız direkt öldürün. Benim size yetecek kadar yüreğim var” dedi. Biçer, “Saat 02.45 civarında evim kundaklanmaya çalışıldı. Kızımın sayesinde fark ettik, müdahale ettik” dedi.

DEVLET PEŞLERİNDE

Ayşegül Biçer “Güvenlik güçlerimize haber verdik. Onlar da geldi gerekeni yaptı. Devletime güveniyorum ve gerekeni de yapacağına inanıyorum” diye konuştu.

Güvenlik güçleri, kısıtlamayı fırsat bilerek acılı ailenin evini yakmaya çalışan şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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