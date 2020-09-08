08 Eylül 2020 Salı 16:43 | Son Güncelleme:DHA
Evinde ölü bulunan 140 kilo ağırlığındaki adamın cenazesi vinç yardımıyla çıkarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde ölü bulunan 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın cenazesi vinç yardımıyla evinden çıkartıldı.
Yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Altındağ, evinde komşuları tarafından ölü bulundu. 140 kilo ağırlığındaki Altındağ'ın cenazesi fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayınca vinç yardımıyla evden çıkarıldı.
DHA'da yer alan habere göre, İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde yaşayan Altındağ'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Altındağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi vinçle çıkarılan Altındağ'ın ölümünün üzerinden 3-4 gün geçtiği belirlendi.