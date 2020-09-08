Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,481
  • 8,8058
  • 458.549
  • 1087.22
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Evinde ölü bulunan 140 kilo ağırlığındaki adamın cenazesi vinç yardımıyla çıkarıldı
08 Eylül 2020 Salı 16:43 | Son Güncelleme:

Evinde ölü bulunan 140 kilo ağırlığındaki adamın cenazesi vinç yardımıyla çıkarıldı

Evinde ölü bulunan 140 kilo ağırlığındaki adamın cenazesi vinç yardımıyla çıkarıldı
DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde ölü bulunan 140 kilo ağırlığındaki Ahmet Altındağ'ın cenazesi vinç yardımıyla evinden çıkartıldı.

Yalnız yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Altındağ, evinde komşuları tarafından ölü bulundu. 140 kilo ağırlığındaki Altındağ'ın cenazesi fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayınca vinç yardımıyla evden çıkarıldı.

DHA'da yer alan habere göre, İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde yaşayan Altındağ'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Altındağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi vinçle çıkarılan Altındağ'ın ölümünün üzerinden 3-4 gün geçtiği belirlendi.

Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahında yapılması planlanan toplantı ertelendi
Adnan Oktar'ın yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı... Operasyon öncesi gizli geçitten kaçtılar
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
Evinde ölü bulunan 140 kilo ağırlığındaki adamın cenazesi vinç yardımıyla çıkarıldı
Rizeli 97 yaşındaki Havva nine: Koronavirüs beni yenecekken ben onu yendim

Rizeli 97 yaşındaki Havva nine: Koronavirüs beni yenecekken ben onu yendim

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor

Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık silolar ortaya &#

Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık silolar ortaya çıktı

Ebru Şallı'ya destek yağdı: Lütfen ağlamayın, pon&#

Ebru Şallı'ya destek yağdı: Lütfen ağlamayın, ponçiğim bizi izliyor!