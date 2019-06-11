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11 Haziran 2019 Salı 16:49 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 16:49

'Evimin bahçesinde Hint keneviri yetiştiriyorlar' ihbarında bulundu, gözaltına alındı

'Evimin bahçesinde Hint keneviri yetiştiriyorlar' ihbarında bulundu, gözaltına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, arazisinde kendi bilgisi dışında Hint keneviri yetiştirildiğini iddia ederek jandarmaya ihbarda bulunan Ş.G., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçuburun Mahallesi´nde bir kişinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında evin teras katında kurutulmaya bırakılmış 250 gram kubar esrar ile 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.  Evde bulunan F.K. gözaltına alındı.

Kısa bir süre sonra ise Aslanlar Mahallesi´nde ikamet eden Ş.G. arazisinde kendi bilgisi dışında Hint keneviri yetiştirildiği yönünde ihbarda bulundu. Bölgede yapılan baskında mısır tarlasında 38 kök Hint keneviri ele geçirildi. İhbarı yapan arazi sahibi Ş.G. jandarma tarafından gözaltına alındı. Ayrıca aynı mahallede, 40 kök Hint keneviri daha bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan iki şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

(DHA)

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