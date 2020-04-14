Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır?

Evimin altından fay hattı geçiyor mu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İstanbul Arnavutköy’de meydana gelen son depremin ardından fay hattı haritası gündem konusu oldu. MTA, resmi internet sitesi üzerinden fay hattı sorgulama hizmeti sunuyor. Fay hattı sorgulama ekranı sayesinde evlerin altından veya yakınından fay hattı geçip geçmediği öğrenilebiliyor. Detaylar haberimizde…

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FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz akşma İstanbul Arnavutköy’de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken; Kandilli Rasathanesi deprem şiddetini 4.1 olarak bildirdi. Son yaşanan depremden sonra ise fay hattı haritası vatandaşlar tarafından ilgi konusu oldu.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, vatandaşların Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) internet sitesine girerek, evlerin altından ya da yakınından fay hattı geçip geçmediğini kontrol edebileceklerini açıkladı.

Engin Er yaptığı açıklamada aynı zamanda şu ifadelere de yer verdi;

“Bugün e-devlete giriş yaptığımızda parselimizin zemin özelliklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla doğal afet anlamında çok net bilgilere sahip olabiliriz. Bunların yanı sıra en önemli şey binaların güvenliğidir. Binalarda mühendislik hizmeti alınmamışsa o bina güvenli bina değildir. Zemin etüdü mevcut binalara da yapılmaktadır. Sadece yeni yapılan binalar değil. Bundan sonra beton, demir ve proje uygunluğunu test ederek güvenli bir bina olup olmadığını net şekilde öğrenilebilir. Eğer bina sağlam değilse güçlendirme yapılabilir. Eğer zemin sağlam değilse zemin iyileştirme de yapılabilir.”