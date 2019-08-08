Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Evden tabancayla çıkan öz oğlunu polise ihbar etti

Evden tabancayla çıkan öz oğlunu polise ihbar etti

Evden tabancayla çıkan öz oğlunu polise ihbar etti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ruhsatsız silah taşıyan genç, suç işlemesinden korkan annesinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenigün Mahallesi'nde yaşayan A.Y, tabancayla evden çıkan oğlu D.Y'nin (18) suç işlemesinden korkarak polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, parkta kendilerini görünce kaçan şüpheliyi kovalamaca sonucu apartmanın bahçesinde yakaladı. 

Üst aramasında tabanca bulunamayan D.Y, silahının olmadığını öne sürdü. 

Bu sırada polis ekipleri tarafından olay yerine getirilen anne A.Y, oğlunun silahının bulunduğundan emin olduğunu belirtti. Polis ekiplerinin ikna etmesi üzerine D.Y, silahı apartmandaki çuvalın içine sakladığını söyledi.

Kurusıkıdan bozma tabancanın belirttiği adreste bulunması üzerine D.Y. gözaltına alındı.

Ağlayan şüphelinin "Neden ihbar ettin?" diye sorduğu annesi, "Başka çarem yoktu." diye yanıt verdi.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İhanet iddialarına ilk açıklama
Gerçek bambaşka çıktı! Meğer Demet Özdemir...
Hilal Altınbilek'e ihanet iddiaları soruldu
Bengü taburcu oldu! Doğumda yaşadıklarını anlattı...
Burcu ve Berk neden boşanıyor? İşte detaylar...
<p>Eskiden her şeyin tadı bambaşkaydı sanki öyle değil mi? Hele ki bayramların... Her bayramda eskil

Kırmızı Mikrofon Sordu: Nerede O Eski Bayramlar?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Denizli’deki 6 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda danışma robotları göreve başladı