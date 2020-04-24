Teravih namazı nasıl kıldırılır? Evde Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte kılınışı...

Teravih namazı kılınışı ibadet etmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. “Teravih namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?” sorusunun cevabını merak eden müminler bu önemli günleri en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayını koronavirüs nedeniyle bu yıl evlerimizde geçiriyoruz. “Evde teravih namazı nasıl kıldırılır ve kılınır?” sorusu da bu bağlamda merak edip araştırılıyor. İşte Teravih namazı kılınışı anlatımı...



EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, NASIL KILDIRILIR?

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.

Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.

İKİ REKATLIK TERAVİH NAMAZININ KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

DÖRT REKATLIK TERAVİH NAMAZININ KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik dualarını okuruz

3. Rekat

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız