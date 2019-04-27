Evde kaçak içki üreten şüphelilere operasyon: 3 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Keçiören ilçesindeki evde, kaçak içki üretildiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, operasyon başlatarak evin etrafını sardı.

Eve baskın yapan ekipler, evde kaçak içki yapan Murat D., Rıza K. ve Seda K.'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 32 adet içi dolu içki, hazır vaziyette bekletilen 30 litre alkol, 7 litre etil alkol, 297 adet bandrol, 54 adet boş içki şişesi, 2 adet plastik huni, 2 adet plastik leğen ve 17 adet sahte içkietiketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA