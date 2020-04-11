Evde ekmek tarifi kolay ve lezzetli! Evde ekmek nasıl yapılır? İşte püf noktası..

Evde ekmek nasıl yapılır? sorusu yoğun olarak aratılıyor. Evde kolay ekmek yapımı sokağa çıkma yasağı çıkması üzerine araştırılmaya başladı. Temel besin gıdaları arasında yer alan ekmek kültürümüzde de önemli bir yere sahiptir. Sokağa çıkmayan ve evde kendi ekmeğini yapmak isteyenler için sağlıklı ve pratik şekilde hazırlayabileceğiniz tarifi sizler için hazırladık. İşte nefis ekmek tarifi yapımı...

EVDE EKMEK TARİFİ

Ekmek yapımı için malzemeler :

-4,5 su bardağı un + 1 yemek kaşığı tepeleme un

-2 su bardağı ılık su

-1 paket instant kuru maya

-1 yemek kaşığı silme toz şeker

-1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

-Un

EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?

Nefis ekmek yapımı için; derin bir kaba 4 buçuk su bardağı un ve buna ilave olarak 1 yemek kaşığı tepeleme un koyun. Üzerine 1 paket instant kuru maya, 1 yemek kaşığı silme toz şeker ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip, karıştırın.

Daha sonra karışıma 2 su bardağı ılık suyu azar azar döküp, eliniz ile karıştırmaya başlayın. Un ve su karışana kadar karıştırın. Çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Hamur oldukça yumuşak olacak yani elinize yapışacak. Un ekleyip, hamuru katılaştırmayın. Elinizde kalan hamurları kaşık yardımı ile sıyırın.

Hazırladığınız ekmek hamurunun üzerini örtüp, ılık bir yerde 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Diğer tarafta orta boy teflon bir fırın kabının (24 cm lik) tabanını hafifçe unlayın. Daha sonra mayalanan ekmek hamurunu kaşık yardımı ile kabın içine döküp, yayın. Üzerine az miktar un serpiştirin.

Hazırladığınız ekmeği tepsi mayası yapmadan önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirin. Ekmek piştikten sonra fırından çıkartın. Üzerine biraz su serpiştirin. Ardından üzerini temiz bir örtü ile iyice sarın. 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Ekmeğiniz dinlendikten sonra bıçak yardımı ile dilimleyerek, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

EKMEK TARİFİ 2

Ekmek yapımı malzemeleri:

- 2 su bardağı un (veya tam buğday unu)

- 1 tatlı kaşığı kuru maya

- 1 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı şeker

Malzemeleri yapmak istediğiniz büyüklüğe göre artırabilirsiniz.

EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?

Evde ekmek yapımı çok basit ve pratiktir. Ekmek yapılışı için; genişçe bir kap alın ve içine unu boşaltın. Daha sonra da tuz, şeker ve mayayı ekleyip karıştırın. Kabın içinde unu kenarlara doğru ayırıp ortasına bir çukur açın ve ılık su ilave edin.

Suyu ekledikten sonra yavaşça unla suyu karıştırın ve yoğurmaya başlayın. Yoğurma işlemini tamamladığınızda bir nemli bezi üzerine kapatın ve oda sıcaklığında 1 saat beklemeye alın.

Hamur mayalandıktan sonra istediğiniz şekli vererek fırın tepsinize yerleştirin ve isteğe bağlı olarak üzerine susam veya çörek otu eklenebilir. Soğuk haldeki fırına tepsiyi yerleştirin ve fırınınızı 180 – 200 dereceye ayarlayın. Üstü kızarana kadar pişirin.

Mutfağınızı mis gibi taze ekmek kokusu sarmaya başladıysa fırını kapatabilirsiniz. Afiyet olsun.