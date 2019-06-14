Evde bakım maaşları hangi illerde yattı? 14 Haziran evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan vatandaşlar 14 Haziran 2019 evde bakım maaşı yatan illeri merak edip internette araştırma yapıyor. 2019 yılında evde bakım maaşlarına da zam yapıldı ve yeni maaş bin 315 TL oldu.Evde bakım maaşları şu ana kadar 23 ilde hesaplara yattı. Ayın 25'ine kadar da tüm illerde yatması bekleniyor. Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyor. Evde bakım maaşları bugün itibariyle Ordu, Bolu, Osmaniye ve İstanbul olmak üzere 23 ilde yattı. İşte evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili detaylı bilgiler..

14 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Denizli

İstanbul

Manisa

Adıyaman

Aksaray

Osmaniye

Van

Ordu

Tekirdağ

Zonguldak

Konya

Bolu

Kırklareli

Sivas

Mersin

Ankara

Eskişehir

Şanlıurfa

Kocaeli

Bilecik

Niğde

Tokat

Amasya

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere hasta bakım parası veriliyor. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı deniyor.

EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda veriliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 2019

* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,

* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,

* 1 adet fotoğraf,

* Engelli Sağlık Kurulu raporu,

* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

* Boşanma halinde boşanma kararı,

* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı..