4 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yattı mı? arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına evde bakım maaşı ödeniyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. 2020'de evde bakım maaşları zamlı olarak ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile öğrenilebiliyor. Peki, 4 Şubat itibari ile evde bakım maaşı yattı mı? yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

4 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

4 Şubat itibari ile evde bakım maaşının yatırıldığı bir il bulunmuyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Evde bakım maaşı sorgulama ekranı üzerinden maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



e-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 NE KADAR OLDU?

2020 yılında evde bakım desteği alan vatandaşların bu maaşlarına da zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Yüzde 50 engelli raporu bulunan bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı veya hasta kişilere bakın vatandaşlar için ödenen maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanabilmek için, 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yüzde 50 ve üzeri engelli olmalıdır.

Engelli kişinin, tek başına hayatını idame ettiremiyor olması gerekmektedir.