Evcil hayvanlara kataloglu formül

Yelda GÖKDAĞ

Hükümetin çalışmalarında son aşamaya geldiği Hayvan Hakları yasa teklifiyle ilgi yeni ayrıntılara AKŞAM ulaştı. Buna göre hayvanlar kafeslerde görücüye çıkmayacak. Satışlar artık katalog üzerinden yapılacak. İsteyenler hayvanların özelliklerini bu kataloglardan öğrenecek. Böylece merdivenaltı üretimler, yurtdışından kaçak yollarla getirilen ve kaydı olmayan hayvanların satışı engellenecek.

Kafeste satışa ceza

Kafeslerde satış yapıldığının tespiti halinde ceza kesilecek. Ayrıca bu hayvanları nereden edindikleri de soruşturulacak. Merdiven altı hayvan üretimi gibi durumlarda cezalar binlerce TL’ye ulaşacak.

Sokak köpekleri sorununu ‘Pet Shop’lar tetikliyor

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu’nda bilim adamları, kamu temsilcileri ve sivil toplum örgütleri, 'sokak hayvanları' sorununu tetikleyen ve çıkmaza sürükleyen etkenlerin başında, 'Pet Shop’ları gösterdi. Hayvanların mal olarak satılmasına karşı olan uzmanlar, kontrolsüz satış yapan Pet Shop’ların denetim altına alınmasını talep etti.