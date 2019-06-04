  • $5,8347
  • 6,5652
  • 248.418
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
04 Haziran 2019 Salı 08:44 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 08:51

Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 kişi tutuklandı

Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 kişi tutuklandı

İzmir'de, 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol tedbiri uygulanan ve uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ahmet Kurtuluş cinayeti ile ilgili gözaltına alınan ve aralarında asli fail olduğu iddia edilen zanlının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Narlıdere'deki evinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ahmet Kurtuluş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstihbarat, Terör ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında asli fail olduğu öne sürülen zanlı Yener T. ile Erdal K., Hüseyin Hıfsı A., Hasan A., Uğur U. ve Barış Y. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak adam öldürme' suçlarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EMNİYETTE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Yener T., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek olayda kullandığını söylediği tabancanın gömülü olduğu yeri ve cinayet sırasında giydiği polis yeleğini attığı çöp konteynırı hakkında bilgi vermişti.

(DHA)

İstanbul Havalimanı’nda 10 Milyonuncu Yolcuya Sürpriz Karşılama

<p>Ramazan´da edinilen dinlenmiş ve sağlıklı vücudu bayram sofralarında sekteye uğratmayın. Tüm öğün

Bayram Sofralarında Hangi Besinler Olmalı? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bayram namazı saat kaçta? İşte il il 2019 Bayram namazı saatleri

Bayram mesaisinde feci ölüm!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.