'Eşkıyalık' dedi, yalan söylediği ortaya çıktı

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘İBB arazisinin Beyoğlu Belediyesine usulsüz tahsis edildiği’ yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

BÜYÜK SAYGISIZLIK: Asılsız ve çirkin iddiaları şiddetle kınıyoruz. İmamoğlu’nun ‘Bu resmen meclisteki çoğunluk üzerinden eşkıyalık anlayışı’ şeklindeki çirkin ithamları, halkın iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

CEHALET ÖRNEĞİ: Sayın İmamoğlu’nun ‘Benden önce 165 milyon liralık 5 bina TÜRGEV’e verilmiş’ yönündeki asılsız iddialarını, bazı medya organlarında yer alan yalan haberleri kaynak göstererek haklı çıkarma çabasına girmesi cehaletin en bariz örneğidir.

SEMT KONAĞI: Söz konusu arazide bulunan yapı Örnektepe Semt Konağı olarak vatandaşlara hizmet veriyor. 2018’de yıkılan yapının yerine, bölge halkının tüm taleplerine cevap verecek şekilde daha kapsamlı bir proje hazırlandı.

TÜRGEV YALANI: Yeni proje inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından İBB Meclisinin oy çokluğuyla almış olduğu kararla Beyoğlu Belediyesine tahsis edilmiştir. İBB Meclisi tarafından Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilen taşınmazlar hiçbir dönem TÜRGEV’e tahsis edilmediği gibi şimdi de tahsisi söz konusu değildir.