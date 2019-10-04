Eskişehir'e de saldıracaklardı

Soner KAN

Adana'da 25 Eylül’de özel harekat polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li terörist Fırat Şeran (31) ve Ozan Sökmen, önceki gün Eskişehir’de sakladıkları eve düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildi.

BİSİKLETE TUZAKLADILAR

Nisanda PYD’nin kampında eğitilip yasadışı yolla Türkiye’ye yollanan iki teröristin 4 ay boyunca Adana’da keşif yaptıkları, çiviyle güçlendirdikleri parça etkili plastik patlayıcıyı bir bisikletin arka sepetine tuzakladıkları belirlendi. PKK/PYD’nin eylem timinde yer alan teröristlerin yakalandıkları Eskişehir’de yeni bir eylem hazırlığıda oldukları tespit edildi.

Hücre evi operasyonunda ele geçirilen dizüstü bilgisayar ve harici bellekleri incelemeye alan polis, Adana’daki saldırıda üçüncü bir kişi olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

HDP ve DiSK teröristin cenazesinde

MLKP’li terörist Ozan Sökmen’in cenazesi, Maltepe’de cemevinde düzenlenen tören sonrası gömüldü. ESP, SKM, SGDF, DİSK, Devrimci Parti, HDP, SMF, Partizan yönetici ve temsilcileri yan yana saf tuttu.

