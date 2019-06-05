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05 Haziran 2019 Çarşamba 15:18 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 15:18

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı yakalandı.      
Şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 18,66 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 3'üne "uyuşturucu madde kullanmak ya da bulundurmak", diğer üç şüpheliye ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.      
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, O.T. (35), A.G. (28), R.A. (23) ve K.G. (21) adliyeye sevk edildi. 

(AA)
               

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