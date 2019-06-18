Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenen adreslere Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 25 sentetik uyuşturucu hap, 12,14 gram sentetik uyuşturucu, 2,18 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile tabanca ele geçirildi.

(AA)