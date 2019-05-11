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  3. Eskişehir'de telefon dolandırıcılarına böyle operasyon düzenlendi

Eskişehir'de telefon dolandırıcılarına böyle operasyon düzenlendi

Eskişehir'de telefon dolandırıcılarına böyle operasyon düzenlendi

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de, telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde, telefon dolandırıcılığı şikayetlerinin artması üzerine özel ekip oluşturuldu. Ekipler, telefonda kendilerini savcı olarak tanıtıp "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankadaki paranızı sahte belgelerle çekecekler, zanlıları takip ediyoruz." diyerek çok sayıda yaşlıyı dolandırdığı öne sürülen Hasan Ö, Mehmet E. ve Abdülkadir M'yi, kent merkezinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evleri ve üst aramalarında tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdülkadir M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


(AA)

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