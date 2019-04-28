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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Eskişehir’de terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 4'ü muvazzaf subay 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

İstanbul, Ankara ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 4'ü muvazzaf subay 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü İstanbul, Ankara ve Konya'ya gönderildikleri öğrenildi.

AA

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