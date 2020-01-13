Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. Cevabı merak edenler ise soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…
Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?
A: Bulgaristan
B: Japonya
C: Cezayir
D: Norveç
Doğru cevap: