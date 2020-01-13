Kim Milyoner Olmak İster sorusu Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir? Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?

A: Bulgaristan

B: Japonya

C: Cezayir

D: Norveç

Doğru cevap: