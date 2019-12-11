Eski Yargıtay üyesi Kulaç'ın hapis cezası onandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davalarda hapis cezasına çarptırılan eski Tuğamiral Hasan Kulaç ile sözde "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" eski Kurmay Albay Ömer Kulaç'ın ağabeyi eski Yargıtay üyesi Hüseyin Kulaç'ın silahlı terör örgütü üyeliğinden aldığı 8 yıl 9 ay hapis cezası onandı.

Kulaç, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesince 21 Ocak'ta "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

Temyiz üzerine dosyanın taşındığı Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kulaç'a verilen hapis cezasını onadı.

SUÇLAMALAR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaada, Kulaç'ın FETÖ içerisinde yer aldığı, terör örgütü mensuplarının 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimlerden olduğu belirtilmişti.

Sanığın görüştüğü bir sivil imamdan talimat aldığı ifade edilen mütalaada, Kulaç'ın örgütsel stratejinin belirlendiği, talimatların verildiği toplantılara katıldığı kaydedilmişti.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'tan yapılan yazışmalarda sanıktan FETÖ üyesi olarak bahsedildiği vurgulanan mütalaada, sanığın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle, örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği bildirilmişti.

KARDEŞLERİ ANAYASAYI İHLALDEN CEZA ALDI

Hüseyin Kulaç'ın kardeşi eski Tuğamiral Hasan Kulaç, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hüseyin Kulaç'ın diğer kardeşi eski Kurmay Albay Ömer Kulaç ise sözde "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirilmiş, yargılandığı davada 4 kez müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Ömer Kulaç'ın "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabını kullandığı da belirlenmişti.

AA