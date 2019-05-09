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  3. Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Eski Türkiye güzeli Nilay Ceylan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

22 yıl önce katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye 3’üncüsü seçilen Nilay Ceylan Çatalca’da yaşadığı evinde vefat etti. Ceylan'ın cenazesi vasiyeti üzerine babasının yanına defnedildi.

1997 yılında, 20 yaşındayken Çağla Şıkel'in birinci olduğu güzellik yarışmasında üçüncülüğü kazanan Nilay Ceylan, (44) sakin bir hayatı tercih etti. Annesiyle Çatalca Ormanlı köyünde yaşayan ve tasarladığı takıları internet üzerinden satarak geçimini sağlayan Ceylan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ceylan'ın odasına giren annesi, kızının cansız bedeniyle karşılaştı. 

Eski Türkiye güzelinin cenazesi dün köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzere babasının yanına defnedildi. 

Ormanlı köyünde Ceylan'ı tanıyan komşularından bir esnaf, “Kendisini tanıyordum müşterimdi. Arada bir ekmek alıyordu buradan mezarlığa gidiyordu. Görüşmüşlüğümüz vardı, iyi insandı. Mezarlığı babasının yanında" dedi. 

Bir başka esnaf ise, “Kendi halinde normal bir insandı babasının mezarına gidip gelirdi. Dükkana alışverişe gelirdi. Yaklaşık 1 senedir burada yaşıyordu annesiyle birlikte” diye konuştu.  
(İHA)

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