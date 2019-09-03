Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7747
  • 6,3253
  • 284.189
  • 98544.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Eski TÜBİTAK çalışanlarına flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Eski TÜBİTAK çalışanlarına flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Eski TÜBİTAK çalışanlarına flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 6 ilde eski TÜBİTAK çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma çerçevesinde, kurumdan daha önce ihraç edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon devam ediyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

10 yıl sonra birlikte söylediler
Sinan Akçıl resti çekti! Boşanıyorlar...
Konser öncesi kampa girdi
Survivor Sahra müjdeyi patlattı
Konserde gergin anlar! Hayranlarını kızdırdı
<p>İspanya’nın Las Berlanas kentinde düzenlenen festivalde, ünlü şarkıcı Joana Sainz, feci şekilde c

Ünlü Şarkıcının Karnına Havai Fişek İsabet Etti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dorian kabusu ölüm getirdi

Türkiye'de forma giymiş dünya yıldızı forvetler