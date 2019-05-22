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Eski tabip yarbaya FETÖ'den hapis

Eski tabip yarbaya FETÖ'den hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski tabip yarbay Emin Özgür Akgül, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Akgül ve avukatı katıldı.      
Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Akgül, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti. Herhangi bir illegal yapılanmaya üye olmadığını ileri süren sanık Akgül, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraatini istedi. Sanık avukatının da savunmasının alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetin kararını açıkladı. Buna göre, sanık Akgül'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 10 yıl hapis cezası verildi.      

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmedildi. 

(AA)

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