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  3. Eski Sayıştay başdenetçisi FETÖ'ye ait hücre evinde yakalandı

Eski Sayıştay başdenetçisi FETÖ'ye ait hücre evinde yakalandı

Eski Sayıştay başdenetçisi FETÖ'ye ait hücre evinde yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda, eski Sayıştay başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, eski Sayıştay başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi, FETÖ'nün hücre evinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı FETÖ mensuplarının Akhisar'daki 2 ayrı hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine bu adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan bir şirketin eski çalışanı M.S. ve eşi P.S. ile eski Sayıştay başdenetçisi U.A. gözaltına alındı. 

Afyonkarahisar ve Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

(AA)

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