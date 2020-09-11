  • $7,4727
  • 8,8582
  • 468.355
  • 1102.34
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Eski rektöre "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası
11 Eylül 2020 Cuma 15:58 | Son Güncelleme:

Eski rektöre "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası

Eski rektöre "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası
AA

Tekirdağ'da eski Namık Kemal Üniversitesi rektörü Osman Şimşek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ'da eski Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) rektörü Osman Şimşek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA'da yer alan habere göre, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Şimşek ve avukatı katıldı.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan Şimşek, suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep etti.

Sanık ve avukatının savunmasının ardından mahkeme, kararını açıkladı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanan sanık hakkında söz konusu suç unsurlarının oluşmadığı kanaatine varan mahkeme, sanığa "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

<p> </p>

Türkiye enerji denkleminin neresinde?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

10 Eylül Perşembe gününe ait reyting sonuçları yayında!

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik ve doğal çözümler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.