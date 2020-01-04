Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'nun kaçmasına yardım 5 şüpheli tutuklandı

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İKİ UÇUŞ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında 29-30 Aralık'ta, Japonya'nın Osaka kentinden Atatürk Havalimanı'na, buradan da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a özel jetlerle icra edilen iki uçuş inceleniyor.

Bu uçuşlardan, Osaka'dan hareket eden uzun menzilli iş jeti, Rusya hava sahası üzerinden Atatürk Havalimanı'na 29 Aralık Pazar günü saat 05.15'te indi. Atatürk Havalimanı'ndan Beyrut'a da "Bombardier Challenger 300" tipi iş jeti 30 Aralık Pazartesi günü saat 06.00'da havalandı.

GHOSN'UN TOKYO'DAKİ EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Öte yandan, Japon savcılar, başkent Tokyo'daki evinde arama yaptı.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn, salı günü yaptığı açıklamada, Japonya'da yargı sisteminin adil olmadığına inandığı için kaçtığını ifade etmişti.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü, Ghosn'un yasal yollardan ülkeye girdiğini açıklamıştı.

Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek yasaları çiğnemekle suçlanıyor.

Ghosn, görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla 2018'de görevden alınmış ve tutuklanmasının ardından Japonya'da birkaç ay ev hapsinde tutulmuştu.

NİSSAN VE MİTSUBİSHİ, GHOSN'UN GÖREVİNE SON VERMİŞTİ

Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmişti.

Nissan'ın yaklaşık 20 yıl boyunca üst düzey yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil sert yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda, Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun yöneticisi olmuştu.

Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım 2018'de Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti. Ghosn, Renault'daki görevinden ocak ayında istifa etmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım 2018'de son vermişti.

(AA)