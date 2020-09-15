Eski eşini sokak ortasında vuran sanıktan pes dedirten savunma: Talihsiz bir şekilde vuruldu

Mersin'de eski eşini pompalı tüfekle yaralayan tutuklu sanık Özkan Y., savunmasında eski eşi Hatun K.'yı öldürmeyi hiç bir zaman düşünmediğini ve eski eşinin talihsiz bir şekilde vurulduğunu ifade etti.

İHA'da yer alan habere göre, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmaya tutuklu sanık Özkan Y. SEGBİS ile katılırken, korona virüs salgını dolayısıyla mahkeme salonuna sadece taraf avukatları alındı. Duruşmaya rahatsızlığı dolayısıyla Hatun K. katılmadı.

"TAHLİSİZ ŞEKİLDE VURULDU"

Duruşmada, eski eşini hiçbir zaman öldürmeyi düşünmediğini kaydeden Özkan Y., "Çocuğumuzu kendisinden almak için olay günü kendisi beni aramıştır. Hatta diğer eşinden olan çocuğunu da istediği yere birlikte bıraktık. Ben öldürecek olsam ilk buluştuğumuzda öldürürdüm. Olay günü eski eşim talihsiz bir şekilde vuruldu. Olaydan dolayı pişmanım. 16 aydır cezaevindeyim. Dükkanım kapalı. Annem ve babam yaşlı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.