  • $5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
08 Haziran 2019 Cumartesi 21:37 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 21:37

Eski başkan yardımcısı evinde ölü bulundu

Eski başkan yardımcısı evinde ölü bulundu

Batman Belediyesi personellerinden ve belediye eski başkan yardımcısı olan Ercan Gün evinde ölü bulundu.

Batman Belediyesi'nde çeşitli kademelerde görev alan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Kayyum olarak görevlendirilen Ertuğ Şevket Aksoy'un da Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ercan Gün evinde ölü bulundu. Ercan Gün'ün ölüm nedeni araştırılırken cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. 

İHA

Doktor Hastasını Tekme Tokat Böyle Dövdü

Diyarbakır´da alev alan LPG´li araç bomba gibi patladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye - Fransa

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.