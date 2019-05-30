Eski Askeri Yargıtay üyesi Yusuf Tamer Çetin beraat etti

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve darbecilerin sözde sıkıyönetim direktifinde Askeri Yargıtay Başsavcısı olarak görevlendirilen eski Askeri Yargıtay üyesi Yusuf Tamer Çetin'in beraatine karar verdi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Çetin ile avukatı katıldı.

Darbeciler tarafından hazırlanan sıkıyönetim direktifindeki görevlendirme listesinde Askeri Yargıtay Başsavcısı olarak yer alan, "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan yargılanan Çetin, savunmasında, FETÖ ile irtibatı ve iltisakının bulunmadığını, sıkıyönetim listesinin bilgisi dışında hazırlandığını, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Duruşmada esas hakkındaki mütalaayı açıklaması için Yargıtay Cumhuriyet Savcısına söz verildi. Esas hakkındaki mütalaada, sanığın beraatine karar verilmesi istendi. Sanık Yusuf Tamer Çetin, hakkındaki yargılamanın bitirilmesini isteyerek esas hakkındaki savunması için süre istemediğini belirtti. Çetin, beraatini talep etti.

Verilen aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı. Mahkeme heyeti, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/2-e maddesi uyarınca sanık Yusuf Tamer Çetin'in beraatine hükmetti. Bu karar, eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki duruşmalarda verilen ilk beraat kararı oldu.

(AA)