Eşiyle birlikte olmayan kadın haksız

HİLAL YILDIRIM

Naime A. mahkemeye eşinin kendisini aldattığını, son zamanlarda eve geç gelmeye başladığını hatta bazı günler eve hiç uğramadığını belirtti. Naime A. eşinden bir an önce boşanarak kendisine de uğradığı manevi zarara uğradığı gerekçesiyle tazminat verilmesini istedi.

Tazminat reddedildi

Davalı durumda olan eş Necdet A. ise mahkemede kendisini eşinin erkek gibi görmediğini, bir kadın gibi ilgi göstermediğini ve birlikteliğe yanaşmadığını iddia etti. Bursa Aile Mahkemesi kararında eşine ilgi göstermeyen kadını ve karısını aldatan kocayı eşit derecede kusurlu saydı. Çiftin boşanmalarına karar veren mahkeme, kadının eşiyle ilgilenmediği için tazminat talebini reddetti.