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  3. Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan kişi tutuklandı

Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan kişi tutuklandı

Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan kişi tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, eşi ve kızına işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçede evinde naylon poşeti yakıp, eriterek eşi M.İ.'nin (20) yüzüne damlattığı, kızı H.İ.'yi (2) de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Ramazan İ. (27) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden yakalama kararı çıkarttı.

Evine yakın bir adreste yakalanan Ramazan İ, sağlık kontrolünün ardından polis ekiplerince Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Burada ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, Doğubayazıt T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

- Olay

Doğubayazıt'a bağlı Büyük Ağrı Mahallesi Funda Sokak'ta 8 Kasım'da alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan İ, eşi M.İ'yi döverek erittiği naylon poşet ile eşinin yüzünü yaktığı ve kızı H.İ'yi darp ettiği ihbarı üzerine gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ramazan İ'nin eşi M.İ. ile kızı H.İ. ve bir yaşındaki oğlu E.İ. ise savcılık talimatıyla sığınma evine yerleştirilmişti.  (AA)


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