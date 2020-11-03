03 Kasım 2020 Salı 17:51 | Son Güncelleme:
Eşini teşhise giden İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan'ın zor anları... Yürek yakan kare
DHA
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı en kazından cansız bedeni çıkarılan kadının eşi olup olmadığının teşhisi için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte hastane morguna gelen İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, hayatının en acı anını yaşadı.
Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı’ndan çıkarılan ve eşi Kadriye Kaplan’a ait olduğu tahmin edilen cenazeyi teşhis için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte Ege Üniversitesi Hastanesi’ne geldi.
DHA'da yer alan haberde morga giren Kaplan'ın cenazeyi teşhis edemediği öğrenildi. Kaplan, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kadının kimliği, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Mehmet Kaplan’ın eşinin yanı sıra oğlu Gökdeniz Kaplan da enkaz altında bulunuyor.