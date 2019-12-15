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  3. Eşini dövmemesi konusunda uyardığı komşusu tarafından vuruldu

Eşini dövmemesi konusunda uyardığı komşusu tarafından vuruldu

Eşini dövmemesi konusunda uyardığı komşusu tarafından vuruldu

Antalya'da, eşini döven komşusunu uyardığı öne sürülen kişi, komşusu tarafından silahla yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak'ta oturan Hüseyin Dancı, iddiaya göre, eşini darbeden komşusu Orkun A'yı, bunu yapmaması konusunda uyardı.  

Bunun üzerine Orkun A. ve Dancı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orkun A, komşusunu silahla yaraladı. 

Dancı'nın yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri ulaştı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Dancı, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. 

Olaydan sonra kaçan Orkun A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

(AA)


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