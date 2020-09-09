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  3. Esenyurt'ta yine aynı manzara: Minibüste 12 yerine 33 yolcu çıktı!
09 Eylül 2020 Çarşamba 09:27 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta yine aynı manzara: Minibüste 12 yerine 33 yolcu çıktı!

Esenyurt'ta yine aynı manzara: Minibüste 12 yerine 33 yolcu çıktı!
IHA

Başkan Erdoğan tarafından koronavirüs salgınını önlemek amacıyla yapılan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmaması açıklamasının ardından Esenyurt'ta manzara yine değişmedi. Trafik ekiplerinin yaptığı ayakta yolcu uygulamasında toplu taşımada 12 yerine 33 kişi çıktı.

Esenyurt’ta trafik ekiplerinin yaptığı toplu taşımadaki ayakta yolcu uygulamasında 12 yerine 33 kişi çıktı.

İHA'da yer alan habere göre; Başkan Erdoğan tarafından korona virüs salgınını önlemek amacıyla yapılan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmaması açıklamasının ardından il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalar devam ediyor. Yapılan uygulama kapsamında sivil trafik ekipleri, Esenyurt’ta da toplu taşıma uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada bir minibüste 12 yerine 33 kişi çıktı. Tıka basa yolcu taşıyarak kuralları hiçe saya minibüs şoförü hakkında İl Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 liraya kadar para cezası yazılmak üzere ceza tutanağı tutuldu.

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