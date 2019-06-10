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10 Haziran 2019 Pazartesi 10:38 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:50

Esenyurt'ta laf atma kavgasına polis biber gazıyla müdahale etti

Esenyurt'ta laf atma kavgasına polis biber gazıyla müdahale etti

Esenyurt'ta "laf atma" nedeniyle çıkan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.

Olay, Esenyurt Merkez Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda geçen hafta Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen grup ile akaryakıt istasyonu önünde duran grup arasında 2 kadına laf atma nedeniyle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı akaryakıt  istasyonu çalışanları ayırmak istedi. Ancak çalışanlar da saldırıya uğrayınca onlar da kavgaya dahil oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kalabalık ile polis arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı kullandı ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, kavgada yüzüne aldığı yumruk darbesi ile yaralanan akaryakıt istasyonu çalışanı özel hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kavga ise güvenlik kamerası kamerasına yansıdı. 

(DHA)

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